Grisons : Jambolina est morte chez le dentiste à Arosa

Une opération dentaire a été fatale à l’oursonne arrivée dernièrement d’Ukraine au sanctuaire d’Arosa.

Jambolina était arrivée en décembre 2020 après un périple de 2400 kilomètres depuis l’Ukraine. Elle s’était assez rapidement acclimatée avec Amelia et Meimo, deux autres pensionnaires du parc. L’oursonne avait été sauvée par la Fondation Quatre Pattes. Son propriétaire ne pouvait plus la faire danser à cause de la pandémie et l’animal a vécu dans une caisse de quelques mètres carrés dans le garage de son gardien.