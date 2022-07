Jamel Debbouze prépare une série semblable à H

France : Jamel Debbouze prépare une série dans la veine de «H»

L’humoriste a donné quelques détails sur son projet, qui portera le titre de «Terminal» et se déroulera dans un aéroport.

Vous avez aimé «H», la sitcom diffusée entre 1998 et 2002 sur Canal+ avec Jamel Debbouze, Éric Judor et Ramzy Bedia, dans les rôles principaux? Il y a de fortes chances pour que vous appréciez la série que prépare le mari de Mélissa Theuriau, par ailleurs créateur du Marrakech du rire, qui a fêté sa 10e édition en 2022, avec Camille Lellouche et Nawell Madami, entre autres.