Album best-of : James Blunt veut nous faire «saigner» des oreilles

Le Britannique revient, le 19 novembre 2021, avec le best-of «The Stars Beneath My Feet». Il en fait la promo avec son humour habituel.

Sur «Unstoppable» («impossible à arrêter» en français), Blunt se balade et chante dans les rues d’une ville où il fait saigner les oreilles des gens qui sont pris de panique et fuient en le voyant. «Juste quand vous pensiez que vous pouviez ressortir dehors en toute sécurité», a-t-il ironisé. Ça va même plus loin. Le label de l’artiste, Atlantic Records, filiale de la major Warner, a envoyé un communiqué dont le titre est: «Les oreilles saignent, les gens s’enfuient. James Blunt revient et il est impossible à arrêter».