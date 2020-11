Sean Connery, rang d’en bas, deuxième depuis la droite, lorsqu’il portait les couleurs de Bonnyrigg Rose dans les années 50. DR

L’acteur Sean Connery est décédé samedi à l’âge de 90 ans aux Bahamas. Toute la planète a rendu un vibrant hommage à celui qui a incarné le premier James Bond. Mais toutes ces louanges auraient aussi bien pu s’adresser à Sean Connery le footballeur.

Car avant de crever l’écran au cinéma, le Britannique a d’abord eu une petite carrière sur les terrains de football. Il a notamment porté les couleurs de Bonnyrigg Rose et East Fife (c lub c hampion de deuxième division écossaise en 1948). À la fin des années cinquante, bien avant de devenir «Sir», James Bond n’avait pas vraiment trouvé sa voie. Après avoir quitté la Royal Navy e n raison d ’ u n u lcère à l’intestin , il s ’ e st m is au body-building et a travaill é comme surveillant de baignade, chauffeur livreur et même polisseur de cercu e il s .

Tout a failli basculer lors d’une visite à Manchester

F igurant dans la comédie musicale « South Pacific » , il jou a it toujours en parallèle au football. Lors d’un déplacement à Manchester pour a ffronte r une formation locale , l’«espion de sa majesté» a fait le plus grand effet à Matt Busby, célèbre e ntraîneur de Manchester United . L e manager écossais, qui a dirigé plus de 1000 parties d es Red Devils entre 1945 et 1971, lui a même propos é un contrat de 25 livres par semaine.

«J’ai réalisé qu’un footballeur de haut niveau ne pouvait être à la hauteur que jusqu’à l’âge de 30 ans.» Sean Connery

Sean Connery a failli accepter la proposition du détecteur de talents: « Je voulais vraiment dire oui parce que j ’ aimais le football, a expliqué l’acteur bien plus tard . Mais j ’ ai réalisé qu ’ un footballeur de haut niveau ne pouvait être à la hauteur que jusqu ’ à l ’ âge de 30 ans, et j ’ avais déjà 23 ans. J ’ ai décidé de devenir acteur et cela s ’ est avéré être l ’ un de mes coups les plus intelligents. »