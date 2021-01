Tanya Roberts est décédée à 65 ans, rapportent les médias étasuniens. La comédienne américaine s’était effondrée chez elle le 24 décembre, après avoir promené ses chiens. Hospitalisée et placée sous respirateur, elle ne s’est pas réveillée, a expliqué son agent. Les causes exactes de la mort de l’actrice n’ont pas été indiquées. Toutefois, elle n’a pas perdu la vie suite au Covid, précise son entourage.



C’est en 1981 que Tanya Roberts s’était faite connaître au public international en incarnant Julie Rogers, dans l’ultime saison de la série «Drôles de dames». Les spectateurs avaient ensuite pu la retrouver au cinéma, notamment dans «The Beastmaster» et «Sheena, reine de la jungle».