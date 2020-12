James Bond n’était que passager dans la Mercury Cougar

De toutes les voitures qui ont joué un rôle dans la série des James Bond, la Mercury Cougar n’est sans doute pas la plus célèbre. Et pourtant, c’est dans les Alpes suisses qu’elle a fait sa grande entrée en scène.

Dans le James Bond «Au service secret de sa Majesté», on a utilisé la Mercury Cougar cabriolet. Bonhams / www.zwischengas.com

La journée du 10 septembre 2020 a été marquée par le décès de Diana Rigg, dont de nombreux fans de séries télévisées se souviendront pour avoir incarné Emma Peel dans «Chapeau melon et bottes de cuir», au volant d’une Lotus Elan. Mais elle est peut-être encore plus connue pour avoir joué le rôle de Teresa di Vicenzo, qu’elle a tenu en 1969 dans l’adaptation cinématographique du roman d’Ian Fleming intitulé «Au service secret de sa Majesté» («On Her Majesty's Secret Service»). Elle y incarnait une comtesse en proie à l’ennui qui conduisait une Lancia décapotable. Du moins dans la version romanesque car, dans le film, celle-ci a été remplacée par une Mercury Cougar XR-7 Convertible.

Avec une longueur de près de cinq mètres, il y avait suffisamment de place sous le capot pour caser des moteurs puissants. Bonhams / www.zwischengas.com Vue avant avec les phares escamotables en position haute … Bonhams / www.zwischengas.com … et les skis attachés à l’arrière, comme dans le film. Bonhams / www.zwischengas.com

Un succès commercial

La Mercury Cougar a été dévoilée en septembre 1966, après plusieurs concepts antérieurs du même nom, mais sous l’égide de Ford. Si la Cougar était la grande soeur de la Mustang, elle avait néanmoins été entièrement repensée. Avec un empattement de 281 cm, le véhicule se situait entre les plus grands modèles de Mercury et la Mustang. Ses dimensions de base étaient 483 x 181 cm, ce qui le rendait aussi un peu plus spacieux que la Mustang. À l’avant, le client avait le choix entre des sièges individuels et une banquette; quant au volant, il était en bois. L’une des caractéristiques particulières de son design étaient les doubles phares, dissimulés sous des clapets quand ils étaient éteints. Au niveau motorisation, un V8 4,7 litres de 260 ch et un V8 6,4 litres de 320 ch étaient initialement disponibles. En ce qui concerne le châssis, la Cougar était équipée de suspensions à roues indépendantes à l’avant et d’un essieu rigide à l’arrière, configuration typique de son époque.

La première année, le modèle s’est écoulé à plus de 150'000 exemplaires. Toutefois, dans les années qui ont suivi, les ventes du coupé au style minimaliste ont chuté. À l’automne 1968, une toute nouvelle Mercury Cougar a été dévoilée, un peu plus ronde, plus grande, plus lourde, mais aussi plus puissante. Les gros V8 développaient alors jusqu’à 335 chevaux. En Suisse, on pouvait se procurer en 1969 une Mercury Cougar équipée d’un moteur V8 (moins puissant) à partir de 22’950 francs. À titre de comparaison, on avait une Mercedes-Benz 230 à ce prix-là, mais pas beaucoup plus.

Une apparition cinématographique remarquée

Ce sont les cascadeurs qui ont pu tester les fulgurantes performances de conduite de la version équipée d’un V8 428 Cobra Jet, lors du tournage du James Bond «Au service secret de sa Majesté», mais pas James Bond lui-même, alias George Lazenby en l’occurrence, dont c’était la première (et la dernière) incarnation du rôle de l’agent secret britannique. Au total, Ford a fourni pour le film 3 des 127 exemplaires de XR-7 cabriolets équipés du puissant moteur de l’année de construction 1969. Et ils ont merveilleusement été mis en scène, notamment dans la séquence à la plage au début du film, lorsque James Bond sauve Teresa des griffes de deux méchants. Son apparition a encore été plus remarquée dans la scène où elle sert de véhicule de fuite dans les Alpes suisses, quand la jolie comtesse sauve l’agent secret et fait, entre autres, irruption dans une course automobile sur glace.

La Cougar qui réalise de spectaculaires glissades dans le film est sans doute restée dans la mémoire de nombreux fans de cinéma. Une Américaine à propulsion avec un lourd moteur à l’avant et une grande puissance sur les roues arrière n’était certainement pas la voiture idéale pour l’hiver. Mais, dans le film, la fuite des héros est, au moins temporairement, réussie.

À la fin du film, James Bond épouse Teresa, mais le mariage ne sera que de courte durée, une pluie de balles venant mettre un terme à leur futur bonheur. Ce mariage marquera également la fin de l'incarnation de l’agent 007 par George Lazenby. Mais la Cougar, elle, n’y était assurément pour rien.