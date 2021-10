James Charles traité de tapette

Homophobie : James Charles traité de «tafiole»

L’influenceur beauté a été victime d’homophobie de la part d’un candidat de téléréalité. Mais ce dernier s’est vite excusé pour son dérapage.

Harry Jowsey est dans la tourmente depuis qu’il a eu un comportement homophobe envers James Charles, dans l’un des épisodes de son podcast «Tap In», diffusé mardi 19 octobre 2021. À un moment donné, on entend une brève conversation entre le candidat de téléréalité et un membre de son équipe. Harry lui raconte que le youtubeur au look androgyne lui aurait fait des avances. «James Charles essaie de me baiser… Le maquilleur. Tu ne vois pas qui c’est? C’est juste une tafiole», balance l’Australien de 24 ans. Cette séquence, qui ne devait pas rester dans la version finale du podcast, a aussitôt créé la polémique auprès des auditeurs.