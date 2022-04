CBS : James Corden quitte le «Late Late Show»

L’animateur britannique a choisi de ne plus animer la célèbre émission américaine. Une décision que la chaîne CBS regrette.

«C’est la décision la plus difficile que j’ai eu à prendre. Je n’ai jamais considéré ce programme comme un but final et je ne veux pas qu’il lasse. Je veux aimer le faire et je pense vraiment que dans un an, ce sera le bon moment pour partir et voir ce qu’il existe d’autre ailleurs», a confié le présentateur, ému, ajoutant qu’il était fier de tout ce que son équipe et lui avaient accompli. Il a promis que les prochains mois seraient incroyables. «Nous allons finir en beauté», a-t-il dit.