Basketball : James Harden brillant pour ses débuts avec les Sixers

«The Beard» a inscrit 27 points et a distillé 12 passes décisives pour son premier match sous ses nouvelles couleurs. Philadelphie s’est imposé 102-133 sur le parquet des Timberwolves.

Harden, MVP 2018, a inscrit 27 points et délivré 12 passes décisives pour son premier match depuis son transfert retentissant de Brooklyn où il n’était arrivé que depuis un peu plus d’un an, à quelques heures de la clôture du mercato et en échange de Ben Simmons.