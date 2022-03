Basketball : James Harden réussit ses débuts devant son public

La nouvelle star des Sixers a livré un match plein lors de la victoire de Philadelphie, mercredi en NBA, face aux Knicks de New York.

Les Bucks ont réussi un incroyable retournement de situation: ils ont remonté en fin de match un retard de 14 points, pour obtenir dans les dernières secondes un succès inespéré face au Miami Heat (120-119), dont la première place de la Conférence Est est plus que jamais fragile – les Chicago Bulls sont à moins de deux victoires. Milwaukee occupe toujours la 4e place.

Jrue Holiday, grâce à un layup à moins de deux secondes du buzzer, a offert la victoire aux siens, quelques secondes après un panier à trois points de Khris Middleton qui avait ramené Milwaukee à une longueur. La tentative désespérée de Tyler Herro du milieu de terrain au buzzer a ensuite manqué le cercle, et la série de quatre victoires du Heat a donc pris fin.

Giannis Antetokounmpo, la star des Bucks, a pesé de tout son poids dans la rencontre avec 28 points, 17 rebonds et 5 passes décisives. Middleton et Holiday ont apporté leur obole, à hauteur de 26 et 25 points.