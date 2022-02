Basketball : James Harden s’en va aux Sixers de Philadelphie

A quelques heures de l’échéance, le transfert le plus attendu du mercato de NBA a donc bien lieu. Les Brooklyn Nets se sont séparé de James Harden. Il prend la route d’un concurrent direct.

De New York à Philadelphie, Harden n’a pads.beaucoup de kilomètres à effectuer. Mais les fera-t-il dans sa tête?

Les Brooklyn Nets, candidats au titre de NBA, ont transféré la star James Harden aux Sixers de Philadelphie, tout aussi ambitieux concurrent de la conférence Est, en échange du meneur australien Ben Simmons, rapportent jeudi de concert ESPN et The Athletic.

Le transfert le plus attendu du mercato a donc bien lieu, et ce à quelques heures de sa clôture.

Il implique Harden, MVP de la saison 2018, qui aura donc changé de club deux fois en deux saisons, puisqu’il était arrivé à Brooklyn il y a à peine plus d’un an, en provenance de Houston.

Avec les stars Kevin Durant et Kyrie Irving, il n’a formé un «big3» que par intermittence lors de la deuxième partie du précédent exercice puis lors de la première partie de l’actuelle, les trois ayant été gênés par des blessures à tour de rôle, quand le Covid ne s’en est pas mêlé, notamment pour Irving, toujours interdit de jouer à New York, car non vacciné.