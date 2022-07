Science : James Lovelock, «prophète du climat», est mort

Le scientifique James Lovelock, connu pour avoir alerté avant l’heure sur la crise climatique et pour son «hypothèse Gaïa» présentant la terre comme un être vivant capable de s’autoréguler, est décédé à l’âge de 103 ans. «James Lovelock est mort hier (mardi) chez lui entouré de sa famille le jour de son 103e anniversaire», ont indiqué les proches du scientifique dans un communiqué mercredi. «Pour le monde, il était connu comme un pionnier, un prophète du climat et l’inventeur de la théorie Gaïa», a ajouté sa famille en saluant «un mari aimant, un père fabuleux avec une curiosité infinie et un malicieux sens de l’humour».