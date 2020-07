Basketball

James réclame justice pour une femme noire tuée par la police

La superstar des Lakers s’en prend aux policiers qui ont abattu une ambulancière de 26 ans.

«Tout d'abord, je veux continuer à faire la lumière sur la justice qui doit être rendue à Breonna Taylor et sa famille et sur tout ce qui se passe avec cette situation», a déclaré James qui s'apprêtait à être interrogé après son premier match de basket en plus de quatre mois, depuis l'interruption de la saison à cause du coronavirus.