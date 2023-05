L'acteur Jamie Foxx inquiète toujours ses fans

Hospitalisé d’urgence depuis le 11 avril 2023 , Jamie Fox n’est toujours pas sorti d’affaire. Selon TMZ, l’acteur américain, qui avait remercié ses fans pour leur soutien dans cette épreuve , a quitté Atlanta, où il était soigné jusqu’à présent pour être transféré dans un autre hôpital, à Chicago. Le site américain précise que cet établissement est spécialisé dans la récupération après un AVC, un traumatisme crânien, une lésion de la moelle épinière et la réadaptation après un cancer.

Samedi 13 mai et dimanche 14 mai 2023, les deux filles de Jamie, Corinne et Anelise, ainsi que son ex-compagne, Kristin Grannis, ont été photographiées en train de lui rendre visite. Pour le moment, on ignore encore de quoi souffre exactement la star de 55 ans.