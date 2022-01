Jamie Lynn Spears en pleurs en parlant de Britney

États-Unis : Jamie Lynn Spears en pleurs en parlant de sa soeur

La frangine de Britney a évoqué leur relation à la télévision américaine et assuré qu’elle l’avait toujours aimée et soutenue.

Jamie Lynn Spears n’a pas pu retenir ses larmes en évoquant son amour pour Britney.

Plutôt discrète depuis que la tutelle de sa soeur aînée a été levée, Jamie Lynn Spears a décidé d’évoquer sa relation avec sa soeur sur ABC, le 12 janvier 2022, dans l’émission «Good Morning America». L’actrice et chanteuse de 30 ans était venue faire la promotion de son autobiographie «Thing I Should Have Said», dans laquelle sa frangine tient forcément une place importante.

Interrogée sur les accusations lancées par Britney, qui avait déclaré que sa soeur, comme le reste de sa famille, avait profité d’elle durant des années, et sur le froid qui s’est installé entre elles, Jamie Lynn n’a pu retenir ses larmes. «L’amour que j’ai pour elle est toujours là, à 100%. J’aime ma soeur. Je l’ai toujours aimée et soutenue et fait ce qui était juste pour elle et elle le sait. Je ne sais pas pourquoi nous en sommes là aujourd’hui», a-t-elle confié.

Quant à la mise sous tutelle de l’interprète de celle qui est au centre d’un documentaire sur Netflix, sa petite soeur ne l’a jamais bien comprise. «Quand cela est arrivé, j’avais 17 ans. J’étais sur le point d’avoir un bébé, donc je ne comprenais pas ce qui se passait et je n’étais pas non plus concentrée là-dessus. Je me concentrais sur le fait d’être une jeune fille de 17 ans qui allait avoir un enfant. Je ne comprends pas mieux aujourd’hui», a-t-elle déclaré.

Jamie Lynn a cependant avoué qu’elle avait été soulagée d’apprendre que la vie de Britney n’était plus contrôlée par leur père, notamment parce que toute cette affaire avait créé «une grande discorde» au sein de la famille.