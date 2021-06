Musique : Jamie Miller est la nouvelle sensation pop aux États-Unis

Le jeune chanteur Gallois connaît un succès monstre chez l’Oncle Sam avec sa chanson «Here’s Your Perfect».

Après avoir percé au Royaume-Uni grâce à «The Voice», le Gallois Jamie Miller est parti s’établir à Los Angeles. Bien lui en a pris. Aux États-Unis, tous les médias se l’arrachent depuis que le premier titre qu’il a composé là-bas, «Here’s Your Perfect», connaît le succès. Il figure même parmi les dix singles les plus viraux selon Spotify .

Cette chanson parle d’une relation amoureuse brisée par l’infidélité. «C’est une expérience vécue, malheureusement», a-t-il confié à Hollywoodlife. Plutôt que de s’apitoyer sur son sort, le chanteur a canalisé sa douleur et écrit ce morceau pour aider les personnes qui traversent la même épreuve. «C’est toute la magie de l’art: transformer des choses désagréables en quelque chose de beau et d’utile», a-t-il expliqué. Soutenu par Pink, Jennifer Hudson et Kelly Clarkson, ­Jamie Miller ne devrait pas tarder à sortir un album.