Les coaches et capitaines des douze équipes de National League ont élu Jan Kovar au rang de MVP et de meilleur attaquant de la saison régulière 2020-2021 dans le cadre des traditionnels Hockey Awards. Récoltés par « 24 heures » , la « Tribune de Genève » , le « Bund » et le « Tages-Anzeiger » , les votes ont consacré l’international tchèque, meilleur compteur du tour de qualification (16 buts et 47 assists en 52 matches).