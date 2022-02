Snowboard – Jan Scherrer en bronze, au terme d’une finale historique

Une fois n'est pas coutume, ç'a été chaud à Zhangjiakou. Et pas seulement parce que la température autour du pipe a failli dépasser le 0 degré pour la première fois de ces JO. Il y a tout, ou presque, qui a contribué à faire de cette finale olympique la plus belle depuis l'introduction de cette discipline au programme en 1998 à Nagano: un run de légende du médaillé d'or, le Japonais Ayumu Hirano (23 ans); une médaille suisse, par Jan Scherrer; et la dernière épreuve d'un Dieu de la planche, Shaun White (35 ans).

Huée et ovation

«J'ai manqué le podium de peu et j'aurais adoré terminer dessus pour une dernière fois. Mais on n'a toujours pas ce qu'on veut dans la vie. Tu n'as que ce que tu mérites, a dit la star sans quitter son sourire. Tous les concurrents ont été si sympas avec moi... Ils m'ont tous tapé dans le dos et ils m'ont dit que leurs tricks n'auraient pas atteint un tel niveau si je ne les avais pas poussés. Je veux vraiment les remercier pour ça. Ils m'ont toujours supporté et laissé faire mes choses de mon côté. Ce sport, c’était l’amour de ma vie.»