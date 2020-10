On se souvient aussi d’une figure inventée par un autre Suisse. En 2014, le Yolo-Flip inventé de Youri Podladtchikov l’avait couronné d’or aux Jeux olympiques. De quoi donner des idées à Jan Scherrer, qui disposera d’une nouvelle arme cruciale. «Je veux maintenant affiner et automatiser le saut et le montrer lors d’un concours. Cela me donne des possibilités infinies, et je vois aussi que je l’ai maintenant entre mes mains pour être à la pointe de toutes les compétitions», se réjouit le St-Gallois.