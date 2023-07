France: la chanteuse Jane Birkin est décédée à l’âge de 76 ans 

La chanteuse et actrice franco-britannique Jane Birkin est morte à l’âge de 76 ans, retrouvée sans vie dimanche à son domicile à Paris, a-t-on appris de source proche du dossier. Cette Londonienne d’origine, dont le nom est indissociable de celui de Serge Gainsbourg, avait récemment fait part de problèmes de santé qui l’avaient obligée à annuler des concerts.

Candeur, audace, taille de brindille, délicieuses fautes d’accent: Jane Birkin restera l’Anglaise préférée des Français, indissociable de Serge Gainsbourg dont elle fut la muse et l’ambassadrice. «Quand je vois les Français écouter des chansons vieilles de quarante ans, je sais qu’elles font partie de leur histoire. Mais eux aussi font partie de la mienne», avait résumé l’artiste à la parution en 2018 de son journal intime «Munkey diaries».

Silhouette androgyne et moue de femme-enfant, incarnation du bohème-chic, cette icône a mené une belle carrière d’actrice et de chanteuse, inspirant également les créateurs de mode. Longtemps après le décès de Serge Gainsbourg en 1991, et en dépit d’épreuves comme la disparition de sa fille Kate, en 2013, puis une leucémie longue à guérir, elle a toujours chanté l’œuvre de celui avec lequel elle forma un couple mythique dans les années 70.