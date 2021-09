Chanson : Jane Birkin «va bien», assure sa fille Charlotte Gainsbourg

Au festival de Deauville, Charlotte Gainsbourg a annoncé, mercredi, que sa maman, la chanteuse Jane Birkin, se remettait très bien de son «léger» AVC.

La chanteuse Jane Birkin «va bien», a assuré, mercredi, sa fille Charlotte Gainsbourg lors du festival du cinéma américain de Deauville (Normandie), qu’elle préside. «J’ai un message de ma mère. Je l’ai eue tout à l’heure et je sais que les gens s’inquiètent pour elle. Elle va bien», a déclaré la fille du chanteur Serge Gainsbourg sur la principale scène du festival. «Je lui ai demandé si elle voulait que je dise un truc. Elle m’a dit que tout va bien!»

L’agent de Jane Birkin avait annoncé, mardi, que la chanteuse âgée de 74 ans avait subi «une forme légère d’accident vasculaire cérébral», la semaine passée, et qu’elle annulait ses engagements jusqu’à la fin de la semaine.

Tendre documentaire

Le festival du cinéma américain de Deauville, auquel devait participer Jane Birkin, se tient jusqu’à dimanche. Charlotte Gainsbourg y présentait, mercredi, «Jane par Charlotte». Tendre et introspectif, ce documentaire déjà présenté à Cannes montre le quotidien de Jane Birkin, la passion partagée avec sa fille pour les chiens, et aborde aussi les sujets douloureux de l’absence et de la maladie.