Los Angeles : Jane Levy vexée par un cinéaste

L’actrice a répondu du tac au tac au réalisateur de «Don’t Breathe», Fede Alvarez, qui ne l’a pas reprise dans la suite du film d’horreur.

Le réalisateur du long métrage, Fede Alvarez, qui avait déjà travaillé avec l’actrice dans «Evil Dead», en 2013, a expliqué pourquoi il n’a pas voulu réengager l’Américaine de 31 ans, désormais héroïne de la série «Zoey et son incroyable playlist». «Jane est très talentueuse. On a fait deux films ensemble et j’ai beaucoup de respect pour elle. J’ai vu ce qu’elle fait maintenant et je suis ravi de son succès à la télé. Je pense qu’elle est dans son véritable élément et qu’elle en est vraiment heureuse. Durant le tournage de «Don’t Breathe», je ne la sentais pas heureuse. Je pense que c’est une actrice qui se donne à 200% chaque jour sur le plateau et ce genre de film demande énormément d’énergie, surtout dans ma vision des choses. Je ne voulais donc pas lui infliger ça», a-t-il dit à Screen Rant.