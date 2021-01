États-Unis : Janet Yellen confirmée première femme à diriger le Trésor

Janet Yellen, l’ancienne présidente de la Banque centrale américaine (Fed), a été confirmée lundi par le Sénat pour devenir la première femme secrétaire au Trésor.

Une démocrate et économiste respectée, l’ex-patronne de la Fed a été choisie par le président Joe Biden pour remplacer Steven Mnuchin à la tête du ministère de l’Économie et des Finances. Elle sera le visage de la politique économique du pays en proie à une crise économique causée par la pandémie de Covid-19.

Lors d’un grand oral au Congrès la semaine dernière, celle qui va tenir les cordons du budget américain avait vigoureusement appuyé le massif plan de relance proposé par Joe Biden. Il faut «voir grand», avait plaidé Janet Yellen. L’administration Biden veut faire passer un gigantesque plan d’aide d’urgence à l’économie de 1900 milliards de dollars. Celui-ci comprend des aides d’urgence pour les ménages les plus vulnérables et les petites entreprises. «Il y a un consensus à présent: sans nouvelle action, nous risquons une récession plus longue et plus dure et des cicatrices sur l’économie à long terme», avait justifié Janet Yellen devant les sénateurs.