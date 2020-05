Fanny Salvat

«J’angoisserais d’avoir un rencard avec un mec»

Après sa rupture avec Nani, la starlette de téléréalité Fanny Salvat n’est pas prête à se remettre en couple avec qui que ce soit.

Alors qu'elles représentaient l'un des couples les plus appréciés de téléréalité depuis trois ans, Fanny Salvat et Nani ont rompu une première fois en novembre 2019 et une deuxième fois en février 2020. L'ex-candidate des «Marseillais South Africa», sur W9, vient de révéler les raisons de sa rupture avec la jolie brune, avec laquelle elle s’était fiancée dans «La bataille des couples 2», sur TFX. «Depuis quelques mois, on n’avait plus d’alchimie, on ne parlait plus beaucoup», a-t-elle confié au blogueur Sam Zirah. La routine s’est vite installée dans leur couple. En plus, Fanny a réalisé que son tempérament n’était plus compatible avec celui de sa copine. «Nani, c’est une personne très droite. Elle ne fait aucune erreur. Moi, je suis plus borderline. J’adore sortir, faire la fête, rencontrer de nouvelles personnes, alors que Nani n’est pas très sociable, a expliqué la Française de 24 ans. Je me reconnaissais plus parce que j’étais devenue casanière alors que je ne le suis pas du tout. Je me suis lassée parce qu’on n’avait pas les mêmes attentes. J’en suis ressortie détruite. Mais je l’aimais vraiment et je l’aimerai toujours.»