Hockey sur glace – Janis Moser marque ses premiers buts en NHL

A la 18e minute, il a réceptionné une passe de l'ailier gauche ontarien Lawson Crouse et logé le puck dans la lucarne gauche de la cage défendue par le Manitobain James Reimer pour signer le 2-2.

A la 40e minute, il a été crédité du 5-4 après avoir allumé la lampe d’un tir lointain et précis en avantage numérique, suite à un service de l’ailier gauche suédois Johan Larsson.

24e buteur suisse

Le No 62 des Coyotes est ainsi devenu le 24e joueur helvétique à laisser une trace dans la colonne des buteurs de la NHL. Le Top 5 suisse en saison régulière est composé de l’ailier grison de Carolina Nino Niederreiter (165), du défenseur bernois de Nashville Roman Josi (127), de l’ailier appenzellois de San Jose Timo Meier - auteur du 5-3 - (101), de l’ailier saint-gallois du Minnesota Kevin Fiala (97) et du défenseur bernois Mark Streit, retraité depuis 2018 (96).

Avec une fiche de deux goals, Janis Moser s’est porté à la hauteur deux autres arrières suisses, qui comptent bien plus d’apparitions que lui en NHL: le Zurichois de New Jersey Jonas Siegenthaler (135 matches) et le Zurichois de Columbus Dean Kukan (114).