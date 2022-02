E-sport : Jankos a marqué l’histoire de «League of Legends»

Le jungler de G2 a remporté sa 300e victoire en LEC, le championnat européen de «LoL» ce week-end, un record. Mais il n’a pas réussi à battre Rogue, toujours invaincu cette saison.

À 26 ans, le jungler polonais de G2, Jankos, a vécu un week-end riche en émotions. Vendredi, il a remporté son 300e match en LEC, le championnat européen de «League of Legends», un record, face à l’équipe genevoise BDS. Le lendemain, il a même participé à son 500e match de LEC, là aussi un record, contre Rogue. Mais Jankos et les siens sont tombés face à plus forts qu’eux et n’ont pas pu empêcher leur adversaire de remporter sa neuvième victoire de la saison en autant de matches.