Tennis : Jannik Sinner: «Tiafoe a été trop loin, il y a des limites»

L’Italien, éliminé samedi par Frances Tiafoe à Vienne, n’a pas apprécié le côté showman de l’Américain.

«C’est une chose de faire le show, c’en est une autre de le faire sans respecter l’autre», s’est plaint Jannik Sinner (ATP 11) après son élimination samedi contre Frances Tiafoe, en demi-finale du tournoi ATP 500 de Vienne. L’Américain, qui était mené 6-3 5-2, a réussi un incroyable retour contre le récent lauréat des tournois de Sofia et d’Anvers en indoor, qui servait pour le match. Avec une attitude de showman et une joie démonstrative, le 49e joueur mondial, issu des qualifications, a utilisé l’’énergie du public pour inverser la tendance et finalement s’imposer 3-6 7-5 6-2 après 2h19’ de lutte acharnée.

«J’ai essayé de m’amuser et de rallier les spectateurs à ma cause, a commenté Tiafoe à l’issue du duel. Ça, je sais faire, il suffit de faire quelques blagues. Et puis après, j’ai commencé à jouer de manière incroyable. Le public a vraiment fait la différence. Grâce à eux, j’ai commencé à verrouiller le jeu, (...) alors que lui est devenu plus nerveux. Je ne me sens pas coupable.»