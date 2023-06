Affaire Griveaux : Piotr Pavlenski choisit de garder le silence

Jugé pour avoir diffusé les vidéos intimes qui ont entraîné la chute du ténor de la majorité Benjamin Griveaux, l’artiste russe Piotr Pavlenski a fait valoir mercredi son droit au silence face au tribunal , sa compagne et coprévenue Alexandra de Taddeo défendant la «liberté artistique».

«Liberté artistique»

L’artiste russe de 39 ans et l’étudiante française de 32 ans comparaissent pour avoir enregistré et publié, sans le consentement de l’ancien ministre, des vidéos à caractère sexuel qui ont entraîné sa démission de la campagne municipale et provoqué un scandale politique en février 2020.