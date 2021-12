La rétro des sports 2021 - Janvier: des Romandes entrent dans l’histoire

20 minutes vous fait revivre une année 2021 faste pour le sport suisse. On commence avec le mois de janvier, avec ses hauts et ses bas.

Salutations de Comano. AFP

Après une année 2020 où le sport a été fortement ralenti, les douze mois suivants ont été intenses. Le Sport-Center vous propose de revenir de manière totalement subjective et en douze épisodes sur l’an 2021, qui a été particulièrement faste pour les athlètes à la croix blanche, mais pas que! On débute avec le mois de janvier, fait surtout de sports de neige et de glace, forcément.

Ce qu’il ne fallait pas manquer

Berne dans le trou

Au tout début de l’année, c’est d’abord le CP Berne qui inquiète. Cette institution du hockey suisse est alors en danger. Les Ours avaient manqué les play-off la saison précédente et les voilà derniers de National League, après une incroyable défaite à la Vaudoise aréna (7-1). Dire qu'on pensait alors que c'était Chris McSorley qui était le favori pour remplacer le pauvre intérimaire Mario Kogler, qui avait déjà remplacé Don Nachbaur quelques jours plus tôt. Notez que ça ne va guère mieux aujourd’hui...

Lara Gut est de retour!

Trois ans après son dernier succès dans la discipline, Lara Gut-Behrami est de retour au sommet en super-G. La Tessinoise a remporté avec classe l'épreuve dans cette spécialité disputée sur les pentes de Sankt Anton. On ne le sait pas encore, mais ce succès autoritaire préfigure de ce que la skieuse de Comano nous proposera dans les semaines suivantes. Et c'est allé très vite!

Le variant lausannois

A défaut de propager de la joie à ses supporters ces derniers mois, le LHC a tout de même été premier à quelque chose la saison dernière! Au mois de janvier, les Lions ont été mis en quarantaine à cause de l'épidémie de Covid. Les hockeyeurs vaudois constituaient alors la majorité des 39 cas du coronavirus en mode variant britannique relevés dans le canton. Depuis, les variants indiens et sud-africains sont devenus bien plus à la mode.

Les Romandes au top

A la fin du mois de janvier, Fanny Smith rentre définitivement dans l'histoire de la Coupe du monde de ski-cross. La Vaudoise a remporté sa 27e course, devenant ainsi la skieuse la plus couronnée dans sa discipline. Le même week-end, Lara Gut-Behrami et Beat Feuz l'ont aussi emporté. Quelques jours plus tard, Mathilde Gremaud a plaqué un «switch double cork 1440» et s'est imposée lors des X-Games. Elle est suivie sur la plus haute marche du podium par son compatriote Andri Ragettli.

Mais donnez-nous des adversaires!

Ce que vous avez tout à fait pu manquer

Pas des poke bowls

Les Championnats du monde de Bowls en salle ont été disputés en janvier 2021 du côté de Hopton-on-Sea, en Angleterre. Dans le simple masculin, c'est le local de l'étape Mark Dawes qui s'est imposé en finale face à son compatriote Greg Harlow, sur le score de 10-3 et 11-5. Vous pouvez revivre les quelque deux heures de cet affrontement palpitant dans la vidéo ci-dessous.