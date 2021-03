En novembre 2020, on vous l’annonçait comme l’une des tendances phare de 2021. On vous le confirme, aujourd’hui. La plupart des marques déclinent ce style. D o nc si vo us venez d’acheter un nouveau fauteuil pop, apprenez que le japandi n’est sans doute pas fait pour vous. Ce mélange d’inspiration japonaise et scandinave séduit les fans des lignes épurées. M eubles en filigrane, teintes douces, éléments de décoration soigneusement choisis mais peu nombreux et formes simples sont à l’honneur . O n privilégie les matières naturelles telles que le bambou, le bois clair, la pierre ou le papier. Rien ne vaut le charme de l’intemporel .