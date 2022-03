Asie : Japon: 4 morts et plus de 100 blessés dans un violent séisme

Quatre personnes ont été tuées et plus de cent autres blessées lors d’un violent séisme de magnitude 7,4 qui a secoué mercredi soir l’est du Japon, provoquant un avertissement au tsunami sur la côte nord-est du pays.

Le tremblement de terre a fait dérailler un train, sans faire de victimes, ouvert des fissures sur des autoroutes et renversé des étalages dans des magasins. Mais les dégâts ont semblé relativement mineurs par rapport à la puissance du séisme qui a affecté principalement les départements de Fukushima et Miyagi, dans le nord-est du Japon.

Jeudi matin, Hirokazu Matsuno, porte-parole du gouvernement, a fait état de quatre morts et 107 blessés.

Petites répliques

De petites répliques ont été enregistrées tout au long de la nuit. Des consignes d’évacuation vers des refuges ont été diffusées dans certaines localités. «Suivez s’il vous plaît les informations concernant le séisme, restez à l’écart de la côte et prenez des mesures pour vous protéger», avait aussi recommandé le Premier ministre japonais Fumio Kishida.

Déraillement d’un shinkansen

Le tremblement de terre, fortement ressenti y compris à Tokyo, a initialement privé d’électricité plus de deux millions de foyers à Tokyo et ses départements voisins, selon l’opérateur Tokyo Electric Power (Tepco), mais le courant a été totalement rétabli quelques heures plus tard. Quelque 4000 foyers étaient en revanche toujours privés d’électricité dans le nord-est jeudi midi, selon la compagnie Tohoku Electric Power.