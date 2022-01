Diplomatie : Japon et Australie signent un traité de défense «historique»

Ce traité est considéré comme une nouvelle étape-clé dans le resserrement des liens entre Canberra et Tokyo face aux ambitions de la Chine dans la région indo-pacifique.

Le Japon et l’Australie ont signé jeudi un traité qualifié d’«historique» pour renforcer leur coopération en matière de défense, affirmant que cet accord contribuera à la stabilité régionale au moment où la Chine étend son influence militaire et économique.

Avant un sommet en ligne avec son homologue japonais Fumio Kishida jeudi, Scott Morrison a qualifié l’accord d’«affirmation de l’engagement des deux nations à travailler ensemble pour relever les défis de sécurité stratégique communs auxquels nous sommes confrontés et à contribuer à un Indo-Pacifique sûr et stable».

«Ce traité historique (…) fournira pour la première fois un cadre clair pour une interopérabilité et une coopération accrues entre nos deux forces», a déclaré Scott Morrison. Le partenariat reflète «nos valeurs communes, notre engagement en faveur de la démocratie et des droits de l’Homme, et nos intérêts communs dans un Indo-Pacifique libre, ouvert et résilient», a-t-il ajouté.