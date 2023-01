Asie : Japon et Inde main dans la main pour contrecarrer la puissance de Pékin

Le Japon et l’Inde ont lancé lundi leur premier exercice militaire aérien commun près de Tokyo. Les deux pays cherchent à renforcer leurs liens de sécurité et de défense face à l’affirmation croissante de la Chine dans la région Asie-Pacifique. Ces manœuvres, qui doivent durer 11 jours à la base aérienne de Hyakuri, impliquent notamment huit avions de combat F-2 et F-15 des Forces japonaises d’autodéfense et 150 membres de l’Indian Air Force, a précisé le ministère nippon de la Défense.

Les chefs de la diplomatie et de la défense des deux pays avaient décidé de ces manœuvres lors d’une rencontre à New Delhi en novembre 2019, mais leur exécution avait été reportée à cause de la pandémie de Covid-19. Le Japon et l’Inde forment avec les États-Unis et l’Australie l’alliance informelle dite «Quad». Initiée en 2007, elle a été relancée en 2017 autour d’un désir commun de ces États de faire contrepoids à l’influence économique, militaire et technologique croissante de la Chine dans la région Asie-Pacifique.