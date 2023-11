Face à la polémique, le Premier ministre japonais doit renoncer à une hausse de salaire

Fumio Kishida a dévoilé la semaine dernière un nouveau vaste plan de soutien à l’économie japonaise, équivalent à plus de 100 milliards de francs,

«Il est vrai que la décision d’augmenter le salaire du Premier ministre et des ministres a été critiquée par l’opinion publique japonaise», or, «il faut éviter de susciter de la méfiance», a déclaré jeudi le porte-parole du gouvernement Hirokazu Matsuno. Par conséquent, «si le projet de loi est adopté par le Parlement, le Premier ministre, les ministres et les vice-ministres ont décidé de reverser le montant de leurs augmentations de salaire au Trésor public», a-t-il poursuivi.