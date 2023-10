Japan Airlines affrète un vol spécial pour 27 sumotoris

Japan Airlines a été confronté à un problème particulier il y a quelques jours. La compagnie japonaise a en effet été contrainte d’ajouter un vol supplémentaire à son horaire régulier du 12 octobre dernier, au départ de Tokyo. La raison? 27 sumotoris étaient annoncés sur un vol de ligne à destination de l’île d’Amami-Oshima, environ 400 kilomètres au sud du Japon, où se disputait une compétition de sumo, la célèbre lutte japonaise. Or, leur (sur)poids aurait alourdi l’avion.

Il faut en effet savoir qu’un pratiquant de sumo pèse rarement en dessous de 150 kilos – le plus lourd de l’histoire a été Orora, avec un record de poids à 292,6 kilos! Après avoir fait ses comptes, Japan Airlines a constaté que si le nombre de passagers était respecté dans le Boeing 737-800 qui était prévu, il n’en allait pas de même du poids total des passagers, un sumotori pesant plus du double d’un passager japonais ordinaire. En fonction des restrictions de poids, il n’aurait pas été possible de transporter la quantité de carburant requise.