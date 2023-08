Rapport d'enquête: le pape de la J-pop, Johnny Kitagawa, était un prédateur sexuel

Commission d’enquête

L’agence Johnny and Associates, qui depuis sa fondation au début des années 1960 par Kitagawa a dominé l’industrie du divertissement au Japon, a à son actif l’émergence de groupes célèbres de la J-pop dont SMAP, TOKIO et Arashi, qui sont devenus immensément populaires dans toute l’Asie. Kitagawa, décédé à l’âge de 87 ans en 2019, a fait l’objet pendant des décennies de rumeurs concernant des abus sexuels sur des jeunes espérant faire carrière dans la J-pop.

Une commission, composée d’un avocat, d’un psychiatre et d’un psychologue, a été chargée par Johnny and Associates d’enquêter sur les allégations d’abus sexuels. Elle a recommandé que l’actuelle présidente de l’agence, la nièce de Kitagawa, Julie Fujishima, démissionne, car elle a été pendant longtemps au courant des allégations mais a «omis de mener une enquête». Le rapport de la commission cite des descriptions précises d’abus sexuels recueillies au cours d’entretiens avec 41 victimes présumées d’agressions et des témoignages de responsables de l’agence.