Intempéries : Japon: l’Etat demande à 1 million de personnes d’évacuer

De fortes pluies ont fait un mort et deux disparus dans la région d’Hiroshima.

Plus d’un million de personnes ont reçu l’ordre d’évacuer après des précipitations record qui ont provoqué samedi des inondations et des glissements de terrain dans l’ouest du Japon, faisant au moins un mort et deux disparus. Les autorités du département de Hiroshima et du nord de l’île de Kyushu ont émis le plus haut niveau d’alerte à évacuer. Dans le cadre de cette alerte, qui n’a aucun caractère obligatoire, environ 1,4 million d’habitants sont invités à immédiatement quitter leur domicile, a indiqué la chaîne publique NHK.