Japon: une agence de J-pop fait sa mue après un scandale sexuel

La principale agence de boys band japonais Johnny & Associates, qui a récemment reconnu des violences sexuelles commises par son ancien président et fondateur aujourd’hui décédé, va se scinder en deux entités distinctes et changer de nom. «En tant que membre de la famille de l’agresseur, je considère qu’il est de mon devoir de démanteler l’agence», a déclaré Julie Fujishima, ancienne présidente et toujours principale actionnaire de l’agence, dans un communiqué lu lors d’une conférence de presse.