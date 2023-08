Un ours brun «ninja» abattu après quatre ans de traque, au Japon

Un ours brun de l’île d’Hokkaido (Nord du Japon) qui s’attaquait particulièrement aux vaches et était surnommé «ninja» pour son habileté à se cacher a été récemment abattu, après une traque de quatre ans, ont annoncé mardi les autorités locales.

«Un ours brun a été abattu le 30 juillet et diverses analyses, dont des tests ADN, ont permis de confirmer qu’il s’agissait de OSO18», le nom de code de cet animal, a déclaré à l’AFP Tadayoshi Takeda, un membre des autorités départementales d’Hokkaido.

Deux mètres de haut

Selon la chaîne de télévision publique japonaise NHK, qui comme d’autres médias nippons se passionnait pour la traque de ce plantigrade et les mystères qui l’entouraient, OSO18 était aussi surnommé «ninja» pour sa capacité à éviter les humains et à déjouer leurs pièges.

Environ 11’700 ours bruns vivent dans la grande île d’Hokkaido selon les estimations des autorités locales, et leur population est en augmentation. Ils s’attaquent rarement aux humains, mais les agriculteurs et éleveurs d’Hokkaido leur reprochent de causer fréquemment des dégâts sur leurs cultures et d’attaquer le bétail. Sur l’exercice annuel 2021/22 (clos le 31 mars 2022), 1056 ours avaient été abattus à Hokkaido, un record depuis des décennies.