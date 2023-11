Japon: Un preneur d’otages octogénaire fâché contre la poste

Selon des médias locaux, le retraité avait des griefs contre le bureau de poste et en voulait aussi à un médecin d’un hôpital voisin, où il aurait reconnu être l’auteur de la fusillade qui a fait deux blessés plus tôt dans la journée.

Solitude

Tsuneo Suzuki portait sur lui une arme à feu attachée à un fil autour de son cou, mais aussi deux couteaux, un conteneur de 18 litres et deux bouteilles contenant un liquide non spécifié, selon plusieurs médias, dont la chaîne TV Asahi. Il aurait également reconnu être l’auteur d’un incendie dans l’appartement où il vivait, selon les médias.

Au Japon, plus d’une personne sur dix est âgée de 80 ans ou plus et un nombre croissant d’entre elles vivent seules et perdent le contact avec leurs proches. Les crimes violents sont rares dans l’archipel, où le taux d’homicides est faible et où la législation sur les armes à feu est l’une des plus strictes du monde.