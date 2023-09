Japon: Une centaine de glissements de terrain après des pluies record

Ce déluge intervient après une semaine pluvieuse en Asie de l’Est. Le sud de la Chine a été frappé par des précipitations record qui ont inondé les grandes villes de la région, et le typhon Haikui a renversé des arbres et provoqué des inondations à Taïwan. Des pluies meurtrières ont également frappé le sud de l’Europe. Les scientifiques affirment que le changement climatique intensifie le risque de fortes précipitations à l’échelle mondiale, car une atmosphère plus chaude retient davantage d’eau.

L’étendue des dégâts encore inconnue

Plus d'une centaine de glissements de terrain ont eu lieu dans la région en raison des fortes pluies, a rapporté la chaîne de télévision publique NHK. Vendredi, la tempête tropicale Yun-yeung a perturbé certains services ferroviaires et privé d'électricité des milliers de foyers dans les régions de Chiba, Ibaraki et Fukushima.