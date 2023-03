Japonais détenu en Chine soupçonné d’être un espion

Tokyo avait appelé plus tôt lundi à la libération «dans les plus brefs délais» de ce ressortissant japonais. L’ambassade du Japon en Chine a été informée «ce mois-ci qu’un homme japonais âgé de 50 à 60 ans était détenu à Pékin pour avoir enfreint les lois» chinoises, a déclaré le porte-parole du gouvernement nippon, Hirokazu Matsuno. Il a précisé que Tokyo demandait à pouvoir rendre une visite consulaire à son ressortissant. L’homme est un employé de la compagnie pharmaceutique japonaise Astellas, a déclaré à l’AFP un porte-parole de l’entreprise, refusant de donner plus de détails. Selon les médias japonais, cette personne travaille en Chine depuis deux décennies. L’agence de presse japonaise Kyodo indique que l’homme, ex-haut responsable de la Chambre de commerce et d’industrie japonaise en Chine, a été arrêté juste avant son retour prévu au Japon ce mois-ci.