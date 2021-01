Elle m’a appris quelques phrases, mais mon français reste très limité. Ce n’est pas faute d’essayer. Je crois qu’il me faudrait plusieurs mois à Genève par exemple pour arriver à me débrouiller (ndlr: K.J. fait un clin d’œil).

N’est-ce pas difficile pour vous d’être bloqué par votre contrat pour la série alors que vous recevez de plus en plus de propositions de films?

J’étais au Nouveau-Mexique en vacances forcées puisque le tournage s’était stoppé soudainement à cause du virus en mars. On m’a proposé ce thriller qui imagine une nouvelle forme de virus dans quelques années, encore plus mortel que ce que l’on connaît dans une société où seuls les jeunes immunisés peuvent travailler dans une ville de Los Angeles en plein chaos. J’ai accepté sur le coup d’autant plus que le grand Michael Bay («Transformers») en est le producteur.