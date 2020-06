Genève

Jardin botanique, Grand Théâtre, Grütli: des emblèmes rouvrent

Plusieurs lieux culturels genevois vont à nouveau pouvoir accueillir le public dès samedi.

Nouvelle étape dans la réouverture des lieux publics au bout du lac. Après les musées et les bibliothèques, plusieurs institutions genevoises vont rouvrir leurs portes. Dès samedi, les Conservatoire et Jardin botaniques, le Grand Théâtre, la Maison des Arts du Grütli et le Victoria Hall pourront à nouveau recevoir visiteurs et spectateurs, indique jeudi le Département de la culture et de la transition numérique de la Ville de Genève.