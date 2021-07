Berne : Jardiniers amateurs priés de désherber à la main

La révision d’ordonnances environnementales comporte, si elle est acceptée, l’adoption de critères pour strict pour l’homologation de produits phytosanitaires. Avec des conséquences pour les jardiniers du dimanche.

Si le calendrier est suivi, début 2023, des critères d’homologation plus stricts seront introduits pour les produits phytosanitaires utilisés par les particuliers dans les jardins, les parcs et les espaces de loisirs, rapporte la «NZZ am Sonntag». Ce point fait partie du paquet d’ordonnances environnementales du printemps 2022, mis en consultation il y a peu. Si la révision est adoptée, les jardiniers du dimanche ne pourront notamment plus utiliser d’herbicides et d’autres pesticides, qui perturbent le système endocrinien. Les produits toxiques pour la faune aquatique devraient également être interdits. «Si tous les critères d’approbation proposés sont appliqués, environ 65% de tous les produits utilisés actuellement pour des usages non professionnels devraient être retirés» indique l’Office fédéral de l’environnement.