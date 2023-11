Jared Leto a escaladé l’Empire State Building à New York

Derrière cette ascension, un but: promouvoir la future tournée mondiale du groupe Thirty Seconds to Mars dont Leto est le leader et chanteur et qui a amorcé son retour en mars 2023. «J’étais plus enthousiaste que nerveux pour être honnête. Mais je dois dire la vérité, c’était très très difficile, bien plus difficile que je ne l’imaginais», a confié l’Américain à NBC.