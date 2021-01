États-Unis : Jared Leto a failli produire Billie Eilish

L’acteur et chanteur de Thirty Seconds To Mars a raconté qu’il aurait pu signer la jeune star avant qu’elle explose.

Jared Leto a livré une anecdote plutôt insolite, dans « The Late Show with James Corden », au sujet de son rapport avec Billie Eilish . L’acteur et leader du groupe Thirty Seconds To Mars a raconté qu’il aurait pu devenir le producteur de la chanteuse de 19 ans bien avant qu’elle soit connue et remporte cinq Grammy Awards.

«Je l’ai rencontrée avec son frère Finneas via des connaissances. Ils n’étaient encore signés chez personne. Et je me suis dit que je pourrais peut-être le faire pour les produire. Ils étaient déjà tellement incroyables et déjà bourrés de talent. La musique, c’est une chose, mais ils sont également très intelligents et empathiques. Billie et Finneas sont deux belles personnes», a dit Leto. L’Américain de 49 ans les a tellement adorés qu’ils les a invités à venir se produire chez lui, lors d’un dîner auquel participaient des amis dont Leonardo DiCaprio: «Ils ont joué la plus belle des musiques. Elle nous a touchés en plein cœur. C’était impossible que ça sonne aussi bien. DiCaprio et d’autres m’ont demandé comment j’avais fait pour trouver ces deux artistes. Tout le monde était bouche bée.»