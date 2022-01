Jared Leto a trouvé le rôle parfait

Cinéma : Jared Leto: «C’était le rôle parfait pour moi»

L’acteur de 50 ans sera une nouvelle fois méconnaissable dans «Morbius».

Pour camper le docteur-vampire, nul autre que Jared Leto. Un rôle qui semble taillé sur mesure pour ce pro des transformations (lire plus bas), qu’on a pu voir récemment dans un tout autre registre avec «House of Gucci», de Ridley Scott. «Avec Morbius, j’ai eu l’occasion d’incarner ce personnage qui passe par trois transformations vraiment importantes, a confié le comédien de 50 ans à Deadline. Il commence très, très malade, à la recherche d’un remède contre la maladie. Puis il trouve un remède et il devient puissant et plus fort qu’il ne l’a jamais été auparavant. Ensuite, il y a une autre transformation qui se produit…» Et d’ajouter: «C’était un peu le rôle parfait pour moi. Honnêtement, j’ai apprécié».