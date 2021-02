Apple TV+ : Jared Leto et Anne Hathaway dans une série sur WeWork

Une minisérie relatera la débâcle de l’entreprise de coworking, avec pour héros les deux acteurs oscarisés.

Fondée en 2010, WeWork devait révolutionner le monde des bureaux partagés, selon son créateur, l’Israélo-Américain Adam Neumann . Seulement, l’expérience s’était terminée en cauchemar pour tous ceux qui avaient investi de l’argent dans l’entreprise. Alors qu’elle était valorisée à 47 milliards de dollars et préparait son entrée en Bourse, en 2019, WeWork avait dû renoncer . Son patron – mauvais gestionnaire au train de vie plus que luxueux –, avait été remercié par le principal actionnaire, la holding japonaise Softbank.

«WeCrashed» sera coréalisé par John Requa et Glenn Ficarra, qui ont déjà collaboré à plusieurs reprises, notamment pour la série «This Is Us» et le film «Crazy, Stupid, Love». Il s’agit du deuxième projet de série autour de WeWork. Un autre, porté par l’acteur Nicholas Braun, est en préparation. Il consistera en une mise en images du livre «The Cult Of We», écrit par Eliot Brown et Maureen Farrell.