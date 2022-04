Los Angeles : Jared Padalecki a frôlé la mort

L’acteur américain de la série «Supernatural» a survécu à un grave accident de voiture.

Jared Padalecki, qui avait été arrêté après s’être battu dans un club , a cru mourir dans un accident de la route survenu récemment. Attendu à une convention de fans dimanche 24 avril 2022 dans le New Jersey, l’acteur de «Supernatural» a dû annuler sa venue à l’événement, selon Just Jared . C’est son ex-collègue de cette série, Jensen Ackles, qui a annoncé la nouvelle au public. «Jared vous envoie son amour. Je lui ai parlé hier. Il est triste de ne pas être là, a-t-il dit avant de donner la raison de son absence. Il a eu un très grave accident de voiture. Ce n’est pas lui qui conduisait. Il était sur le siège passager et il a de la chance d’être en vie», a-t-il expliqué avant de préciser que l’Américain de 39 ans allait bien.

En revanche, la date et le lieu de l’accident n’ont pas été révélés. On ne sait rien non plus de l’état de santé du conducteur du véhicule. Jeudi 21 avril 2022, Jared avait fait savoir sur Twitter qu’il ne pourrait pas venir à une autre convention de fans à New York, le même week-end, sans en donner la raison.